Milan, contro il Verona sarà ancora emergenza offensiva

L’emergenza in casa Milan non sembra fermarsi. Anche contro il Verona, le scelte in attacco saranno obbligate. Mancheranno infatti Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic e Hakan Calhanoglu. Oltre a loro 3, non ci sarà anche Ismael Bennacer. Davanti dovrebbe essere riconfermato Rafael Leao, con Ante Rebic che agirà sulla trequarti sinistra. Nel ruolo di trequartista centrale, c’è il dubbio Brahim Diaz-Rade Krunic.