Milan, contro la Fiorentina all'andata l'unica sconfitta esterna del campionato

Il Milan in questa stagione in campionato ha perso, per ora, una sola volta lontano da San Siro. Era lo scorso 20 novembre quando gli uomini di Stefano Pioli perdevamo al Franchi contro la Fiorentina per 4-3. Proprio i Viola che domenica saranno attesi a Milano in un match fondamentale per entrambe le squadre. Nella sfida di andata, la Fiorentina chiuse il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Duncan e Saponara. Poi nella ripresa Vlahovic firmò due gol, intervallati da un’altra doppietta, quella di Ibrahimovic. Nel finale al minuto 96 ci fu l’autogol di Venuti che fissò il punteggio sul definitivo 4-3. Ora i rossoneri hanno l’occasione del riscatto per vendicare quella sanguinosa sconfitta.