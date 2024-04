Milan contro le italiane in Europa, che fatica: tre sconfitte di fila senza mai segnare

Il Milan ha portato a casa una sconfitta dopo la sfida di ieri a San Siro. Il primo round dei quarti di finale di Europa League è andato infatti alla Roma, che dovrà difendere l'1-0 all'Olimpico giovedì prossimo. Di sicuro non è stata una grande prestazione quella di ieri sera per i rossoneri, che hanno sofferto in Europa contro una squadra italiana, esattamente come l'anno scorso in semifinale di Champions contro l'Inter.

Il Milan ha infatti perso le ultime tre partite in Europa giocate contro squadre italiane, e in tutte e tre le occasioni senza mai riuscire a segnare (due con l'Inter e una con la Roma).