Milan, corsa a due per il ruolo di direttore sportivo: in pole c'è Tare

vedi letture

Il Milan e in particolare Giorgio Furlani ragiona su chi portare a bordo nella squadra dirigenziale rossonera nella prossima stagione, nel ruolo di direttore sportivo. Nonostante un team ampio, composto dallo stesso amministratore delegato, da Ibrahimovic e da Moncada, la stagione rossonera ha messo a nudo gli evidenti limiti tecnici della dirigenza del Milan. Nelle ultime settimane dunque è in corso un vero e proprio casting per colmare questa mancanza nella posizione di direttore sportivo.

I nomi principali, come riporta Tuttosport, sono rimasti due: quello di Andrea Berta, ex Atletico Madrid, sembra un profilo lontano e ormai indirizzato verso la Premier League e l'Arsenal in particolare. La corsa rimane tra Igli Tare e Fabio Paratici. Il primo, fermo dal 2023, dopo più di un decennio alla Lazio, al momento è il nome in cima alla lista. Questo anche perché Paratici, probabilmente il favorito, sarebbe al momento molto indeciso anche dopo il colloquio a Londra: vorrebbe capire la definizione dei ruoli all'interno di Casa Milan con maggiore chiarezza.