Milan, CT Germania U21: "Chi prende Ouedraogo non sbaglia"

vedi letture

Nelle ultime sessioni di calciomercato si è spesso parlato di Assan Ouedraogo come possibile innesto del Milan. Ulitimamente però queste voci sono venute meno non solo per il grave infortunio che ha subito il ragazzo, ma anche perché il tedesco avrebbe chiaramente espresso la sua volontà di rimanere ancora per un'altra stagione allo Schalke 04 così da completare il suo processo di crescita.

In merito al discorso relativo al futuro di Assan Ouedraogo ha parlato CT della Germania U17 Antonio Di Salvo, che intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto: "È un centrocampista molto talentuoso, è stato protagonista con la nostra Under 17, ma poi si è infortunato. Finora ha messo insieme una buona esperienza con lo Schalke, avrà bisogno di tempo. Tante squadre lo vogliono, anche in Germania e all’estero. Chi lo prende non sbaglia".