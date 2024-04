Pioli sulla prestazione: "I ragazzi hanno interpretato molto bene la partita"

vedi letture

Il Milan rimane a secco per la quinta partita consecutiva. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus: per come si è messa nel secondo tempo un punto guadagnato date le occasioni per i bianconeri. Di contro una prestazione offensiva totalmente inespressiva con zero tiri in prota per il Diavolo. La squadra di Stefano Pioli mantiene dunque il secondo posto ma non ritrova la vittoria che manca da Milan-Lecce di inizio aprile: da lì cinque gare senza vittoria, tra Serie A ed Europa League. Così ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel post partita.

Le parole di Stefano Pioli sulla reazione della squadra: “Stiamo passando un momento delicato, reagire così, con questa voglia di sacrificarsi ottenendo un risultato importante, contro una squadra forte che voleva avvicinarsi in classifica, credo che i ragazzi hanno interpretato molto bene la partita. Poi chiaro che si può fare meglio dal punto di vista della finalizzazione e dell’ultimo passaggio, credo che ci siamo sacrificati tanto per ottenere un risultato importante. C’era un’atmosfera particolare, non c’erano i nostri tifosi a sostenerci… Abbiamo lottato fino alla fine, è stata una buona reazione”.