Farioli è in pole position per la panchina dell'Ajax. L'italiano è stato accostato anche al Milan

Prepariamoci al valzer delle panchine, che coinvolgerà anche il Milan. Nella giornata di ieri i media inglesi hanno riportato del "no" di Graham Potter alla panchina dell'Ajax. L'inglese era l'obiettivo principale, oltre ad essere nel mirino sia dei rossoneri che del Porto, qualora dovesse lasciare Sergio Conceição anche lui seguito dal Diavolo.

Avanza decisa pertanto la candidatura di Francesco Farioli, ora in pole position per guidare la squadra più importante d'Olanda ma protagonista di una stagione da dimenticare, con la mancata qualificazione alla Champions League e momenti umilianti che l'hanno persino vista all'ultimo posto in classifica. Attualmente alla guida del Nizza, Farioli è anch'egli un nome accostato alla panchina del Milan, sebbene non sia mai stati un reale obiettivo.