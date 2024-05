Verso Milan-Cagliari, Baiocchini: "Possibile un cambio modulo, anche da un 4-2-3-1 al 4-3-3 per rinforzare il centrocampo"

Durante l'edizione mattutina de 'Il Calcio è Servito' di SkySport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan in vista della partita di domani sera a San Siro contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni.

"C'è stato l'allenamento. L'allenamento in cui Stefano Pioli ha provato la formazione che dovrà scendere in campo domani sera e nel corso del pomeriggio saremo più precisi. E' finito da pochi istanti, da pochi minuti l'allenamento, stanno iniziando ad uscire i giocatori del Milan. Possibile un cambio modulo, anche da un 4-2-3-1 al 4-3-3, quello un po' più classico per rinforzare il centrocampo, con 4 giocatori in cocnorrenza per tre maglie, ma alla fine potrebbero essere Reijnders, Adli e Musah a scnedere in campo. Vedremo anche se Bennacer insidierà qualcuno di loro. Lì davanti, in assenza di Loftus-Cheek che è ancora infortunato, così come Maignan, e così come Kjaer che non verranno convocati contro il Cagliari, è possibile che Pulisic giochi a destra, che Leao giochi a sinistra e che Giroud faccia il centravanti. Insomma il Milan più classico, con il rientro di Calabria dopo le due di squalifica, con Tomori insieme probabilmente a Gabbia che aveva giocato una buona partita contro il Genoa nonostante un errore sul gol avversario. Theo Hernandez a sinistra ed in porta Sportiello per l'assenza del portiere francese".

Sul programma di giornata: "14.00 conferenza stampa di Stefano Pioli, l'allenamento c'è già stato e ci sarà più tardi il ritiro facoltativo al Melìa. Qualcuno arriverà stasera, qualcuno arriverà domani mattina, in preparazione della sfida contro il Cagliari per consolidare non solo il secondo posto ma anche per l'accesso alle prossime Final Four (di Supercoppa Italiana n.d.r.)".