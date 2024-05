Dove vedere Milan-Cagliari in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Dopo il deludente pareggio contro il Genoa di domenica scorsa, che ha allungato a più di un mese la striscia di non vittorie del Milan, i rossoneri torneranno in campo domani sera contro il Cagliari, alle 20.45 a San Siro. Con una vittoria il Diavolo si assicurerebbe la possibilità di giocare la prossima Supercoppa Italiana. Serve invece una vittoria e un passo falso della Juventus contro la Salernitana per ottenere la certezza del secondo posto con due giornate d'anticipo. I sardi invece arrivano con soli due punti di margine sulla zona retrocessione.

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it