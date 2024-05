Milan, tornano Calabria e Musah. Un diffidato tra i rossoneri

Per la gara di domani sera contro il Cagliari, che si giocherà a San Siro alle ore 20.45, Stefano Pioli potrà tornare a fare affidamento su Davide Calabria e Yunus Musah che tornano dalle rispettive squalifiche. In particolare il capitano rossonero rientrerà a disposizione dopo le due giornate di squalifica che gli erano state inflitte per via della gomitata a Frattesi nei minuti finali del derby di tre settimane fa. Contro i sardi ci sarà un solo diffidato per il Diavolo: si tratta del difensore Matteo Gabbia.

Questa la squadra arbitrale completa:

Arbitro: SOZZA

Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

IV uomo: TREMOLADA

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI