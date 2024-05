Kalulu spera in una maglia da titolare contro il Cagliari

Pierre Kalulu non ha avuto una stagione facile: sono stati ben tre gli infortuni importanti subiti che hanno garantito pochissima continuità e tantissime partite saltate. E il Milan la sua assenza, così come quella di molti altri compagni di reparto, l'ha patita. Contro il Genoa il francese è tornato nuovamente in campo, mandato sul terreno di gioco da Pioli per i minuti finali: l'obiettivo in queste ultime tre gare per Kalulu è quello di recuperare fiducia in vista della prossima stagione.

Proprio per questo motivo, Pierre Kalulu spera in una maglia da titolare già contro il Cagliari. In vantaggio ci sono sia Fikayo Tomori che Matteo Gabbia, la coppia predefinita di questo 2024, ma non è detto che Pioli possa concedergli un minutaggio comunque più elevato nel corso della partita. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.