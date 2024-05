MN - Baseggio su van Bommel: "Andare dall'Anversa al Milan è una differenza enorme, serve uno step intermedio. Le pressioni in Belgio sono molto più basse"

vedi letture

Mark van Bommel è nella shortlist per la panchina del Milan in vista della prossima stagione, ma come ha lavorato in questi anni il tecnico olandese, che in rossonero ha vissuto anche l'esperienza da calciatore. Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza del nostro calcio come Walter Baseggio, ex nazionale belga e oggi apprezzato opinionista. In esclusiva per MilanNews.it:

Mark van Bommel è fra i candidati alla panchina del Milan. Che tipo di allenatore è?

"È un allenatore dal gioco molto offensivo, in pieno stile olandese. Non a caso il 4-33 è il suo credo. Quest'anno ha avuto molte difficoltà, non a caso l'Anversa nel playoff per il titolo è ultimo".

È pronto per un salto in avanti così importante?

"Andare da una società come l'Anversa al Milan è una differenza enorme. Ha qualità importanti da allenatore, come le aveva da giocatore ma in Italia non sarebbe facile, anche perché le pressioni sono diverse. Per il suo bene la soluzione migliore è fare uno step intermedio per crescere ancora".

La differenza di pressioni è così accentuata rispetto all'Italia?

"Qui in Belgio sono molto più basse. Certo, non mancano ma le trovi più in club come Anderlecht e Brugge o anche lo Standard Liegi. L'Anversa ha fatto negli anni scorsi grandi investimenti e ciò ha fatto la differenza".