Milan da Scudetto? La classifica dice sì, il campo nì, il VAR no (a 10 anni dal goal di Muntari)

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il Milan non riesce a ripartire come vorrebbe e dovrebbe in campionato. Contro l’Udinese, infatti, è arrivato il secondo pareggio consecutivo per la squadra di Pioli: un 1-1 a San Siro ricco di amarezza per la prova deludente di Giroud e compagni e di rammarico per l’ennesimo torto arbitrale subito.

Svista VAR clamorosa

È clamoroso il goal del pareggio concesso ai friulani: il VAR Guida non nota l’evidente fallo di mani di Udogie e convalida il goal, poi assegnato dall’arbitro Marchetti. A fine gara Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, non ho potuto far altro che esternare la sua frustrazione per l’ennesimo torto subito: "Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perchè non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un'altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".

Prestazione no, classifica ok

Al di là di ciò, comunque, anche contro l’Udinese il Milan non ha giocato una buona partita; anzi, dopo aver segnato il goal di vantaggio con solito Leao, ha preferito gestire il match senza sfondare né con il gioco né con il ritmo, finendo per non creare più alcun grattacapo dalle parti di Silvestri e per perdere un’altra occasione di allungare in classifica. Fortunatamente, l’Inter si è fermata ancora e il vantaggio resta invariato. La classifica dice che il Milan resta primo e può lottare per lo Scudetto, ma il campo, soprattutto nelle sfide contro le squadre della parte destra della classifica, dice che i rossoneri hanno alcune cose da sistemare… Poi, il VAR: troppi i torti subiti dai rossoneri e con i punti che mancano…