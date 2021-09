Daniel come papà Paolo. Come riporta Tuttosport, il giovane rossonero ha segnato in trasferta il suo primo gol in Serie A, proprio come il leggendario capitano (il 4 gennaio 1987 in Como-Milan 0-1, aveva 18 anni 6 mesi e 7 giorni). Daniel è andato a segno in campionato a 19 anni, 11 mesi e 14 giorni.