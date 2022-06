MilanNews.it

Charles De Ketelaere, primo obiettivo del Milan per la trequarti, piace parecchio in via Aldo Rossi non solo per la sua enorme qualità, ma anche per la sua duttilità visto che può ricoprire almeno 4-5 posizioni: esterno d’attacco, trequartista, falso nove, centrocampista esterno. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.