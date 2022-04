Milan, Diaz o Kessie sulla trequarti? Il confronto statistico in A

Il ballottaggio tra Brahim Diaz e Franck Kessie sulla trequarti è sicuramente uno dei più chiacchierati negli ultimi mesi. Anche stasera contro il Bologna, i due si giocano una maglia da titolare con lo spagnolo che sembra essere in vantaggio. Ecco alcune statistiche, secondo Transfermarkt, sui due calciatori, legate alla posizione di trequartista. Brahim, in Serie A, ha giocato 28 partite da titolare in questa posizione, andando a segno due volte e fornendo 3 assist. In due occasioni, il numero 21 è subentrato dalla panchina: nel derby di ritorno e contro l'Empoli in casa. Franck Kessie, d'altra parte, tutte le olte che ha giocato sulla trequarti lo ha fatto da titolare: 6 presenze condite da una doppietta nella partita d'andata contro l'Empoli, prima di Natale.