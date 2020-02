Milan, dieci anni di debutti: la top 11 dei prodotti del settore giovanile dell'ultimo decennio

Negli ultimi anni, tra alti e bassi, il Milan ha avuto una costante: l'esordio di giovani prodotti del settore giovanile in prima squadra. Sono tanti, infatti, i giocatori che hanno trovato spazio tra i rossoneri alcuni rimanendo in pianta stabile in prima squadra, altri solo per qualche partita. In un'ipotetica top 11 dei giocatori con più presenze degli ultimi 10 anni, questo l'elenco:

Donnarumma (2015/2016)

Calabria (2014/2015)

Gabbia (2019/2020)

Rodrigo Ely (2015/2016)

De Sciglio (2011/2012)

Cristante (2013/2014)

Merkel (2010/2011)

Locatelli (2015/2016)

Cutrone (2016/2017)

Petagna (2012/2013)

D. Maldini (2019/2020)