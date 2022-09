MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi sarà il trequartista titolare nel formazione rossonera che questa sera affronterà a San Siro la Dinamo Zagabria in Champions League? Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz e Charles De Ketelaere sono in ballottaggio, con lo spagnolo favorito per partire dal primo minuto.