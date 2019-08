Il futuro di Diego Laxalt potrebbe essere lontano dal Milan. Sul terzino uruguayano, arrivato in rossonero la scorsa estate dal Genoa, ci sono diversi club, cioè Spal, Torino e Parma. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che spiega che il giocatore sudamericano potrebbe muoversi in prestito onoroso con diritto di riscatto.