Milan, Divock Origi ritrova Kjaer: erano compagni al Lille

Dopo le prime esperienze nel Settore Giovanile del Genk, a 15 anni Origi si trasferisce in Francia al Lille, con cui esordisce tra i professionisti - 73 presenze e 14 gol in tre stagioni di Ligue 1 - e anche nelle Coppe Europee. Con i francesi debutta in Champions League, nel corso di un preliminare contro gli svizzeri del Grasshopper, e a quei tempi divideva lo spogliatoio con un giocatore ritrovato quest'estate in rossonero: Simon Kjær, al Lille tra il 2013 e il 2015.