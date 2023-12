Milan, domani alle 16.30 la partenza per Newcastle. Giovedì pomeriggio il rientro a Milano

In vista della sfida di Champions League contro il Newscastle in programma mercoledì alle 21, il Milan partirà domani pomeriggio da Malpensa per raggiungere la città inglese: l'aereo con a bordo il gruppo rossonero decolerrà alle 16.30. Il rientro della squadra di Stefano Pioli a Milano avverrà invece nella giornata di giovedì, con l'arrivo previsto a Malpensa intorno alle 13.45.

Si tratta di una partita decisiva per il destino europeo del Milan che per qualificarsi agli ottavi di Champions League deve battere il Newcastle e poi sperare anche in un successo del Borussia Dortmund contro il PSG. Con una vittoria contro gli inglesi, i rossoneri avrebbero la certezza di restare almeno in Europa League.