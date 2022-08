MilanNews.it

È la settimana di Milan-Udinese, i rossoneri proseguono senza intoppi nel programma di allenamento in vista della prima partita di Serie A 22/23. Proprio come oggi anche domani la squadra si allenerà al mattino, riporta acmilan.com, ma in una location diversa: Pioli e i suoi ragazzi infatti non saranno a Milanello ma a San Siro.