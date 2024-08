Milan, domani il Meet&Greet con Pavlovic nel Milan Store a San Babila

Strahinja Pavlović sarà il protagonista di un nuovo Meet&Greet rossonero! L'appuntamento è per mercoledì 21 agosto alle ore 16.00, quando il difensore serbo incontrerà i tifosi presso il Milan Store San Babila per vivere questo evento.

Il difensore serbo è arrivato quest'estate dal Salisburgo a titolo definitivo per circa 18 milioni di euro più bonus, al momento non ha ancora esordito ufficialmente: contro il Torino è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco, vedremo invece se contro il Parma Fonseca lo schiererà da titolare.