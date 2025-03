Milan, domani la ripresa degli allenamenti. Chukwueze l'ultimo nazionale a rientrare

Sergio Conceiçao ha concesso un po' di riposo ai suoi ragazzi che domani pomeriggio riprenderanno gli allenamenti a Milanello per iniziare a preparare la trasferta di domenica sul campo del Napoli. Nel Centro Sportivo si rivedranno i primi nazionali che hanno già concluso i rispettivi impegni, come per esempio Pavlovic, Jovic, Reijnders, Leao, Felix, Theo Hernandez e Maignan. Walker giocherà stasera con l'Inghilterra, mentre l'ultimo a rientrare sarà Chukwueze che domani pomeriggio giocherà in Nigeria-Zimbabwe. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questo il programma della 30^ giornata di Serie A:

29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN