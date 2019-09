Entrato in campo per il riscaldamento di Milan-Fiorentina, Gigio Donnarumma si è recato sotto la Curva Sud, ha alzato le mani al cielo e poi si è toccato il petto come per dire: "Scusate per il primo gol subito contro il Torino, è stata colpa mia". Applausi da parte del pubblico rossonero.