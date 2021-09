Milan, dopo 8 gare i rossoneri sono tornati a subire più di un gol in una partita

Con la sconfitta per 3-2 contro il Liverpool, il Milan è tornato a subire più di un gol in una partita dopo 9 match disputati. Era infatti dalla sconfitta per 3-0 contro la Lazio del 26 aprile 2021 (doppietta Correa e gol di Immobile) che la squadra di Pioli non finiva il match con più di un gol subito. Ecco la serie positiva fatta registrare dal Milan:

26 aprile: Lazio-Milan 3-0

1 maggio: Milan-Benevento 2-0

9 maggio: Juventus-Milan 0-3

12 maggio: Torino-Milan: 0-7

16 maggio: Milan-Cagliari 0-0

23 maggio: Atalanta-Milan 0-2

23 agosto: Sampdoria-Milan 0-1

29 agosto: Milan-Cagliari 4-1

12 settembre: Milan-Lazio 2-0

15 settembre: Liverpool-Milan 3-2