Milan, dopo l'allenamento di ieri la squadra è al completo. Manca solo Ibra

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'allenamento di ieri pomeriggio in cui Sandro Tonali ha fatto ritorno all'interno del gruppo, Stefano Pioli può sorridere e fare affidamento su tutti i giocatori della rosa, fatta eccezione per uno. Manca ancora Zlatan Ibrahimovic che, come è noto, ne avrà ancora per un po' prima di poter ritornare dal suo intervento al ginocchio. Il rientro dello svedese è previsto per gennaio 2023. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.