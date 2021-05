Milan, due precedenti in Serie A con Diaz-Ibra dal 1° minuto. Ma erano assenti sia Leao che Rebic

Nella serie di prove tattiche che precedono il giorno della partita, Stefano Pioli ha provato oggi, in vista della sfida contro la Juventus, anche il 4-4-2 con Saelemaekers a destra, Calhanoglu a sinistra e Brahim Diaz al fianco di Ibrahimovic.

Il precedente più recente con questi interpreti si ritrova a Firenze: era il 21 marzo e il Milan vinse per 2-3 in casa della Fiorentina con le reti di Ibrahimovic, Brahim Diaz e di Calhanoglu. La coppia Brahim-Ibrahimovic si è vista in campo dal primo minuto solo un'altra volta in questo campionato di Serie A: era il 18 gennaio e il Milan, guidato dallo svedese, vinse a Cagliari per 0-2. In entrambi i casi, comunque, erano assenti sia Rafael Leao che Rebic, i quali saranno invece disponibili per la trasferta contro Cristiano Ronaldo e compagni.