Milan, è di Tomori il miglior intervento difensivo del mese votato dai tifosi

L'account ufficiale di Twitter del Milan ha svelato il vincitore del sondaggio lanciato nei giorni scorsi per eleggere il miglior intervento difensivo del mese di marzo. Le chiusure candidate sono state votate dai tifosi e i risultati dicono che la scivolata in campo aperto di Fikayo Tomori su Marin del Cagliari è la vincitrice di questa particolare sfida social.

Best Cover From March powered by wefox



It was a tough pick, but @fikayotomori_'s full-thrust tackle wins it



Insuperabile Fik! È suo il miglior intervento difensivo del mese di marzo #SempreMilan pic.twitter.com/5t08QhwB0Z