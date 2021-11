Milan, è il giorno del derby: alle 20:45 sfida all'Inter. Info e dettagli

È il giorno del derby di Milano. Stasera, precisamente alle ore 20:45, il sig. Doveri darà il via al match tra Milan e Inter, valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A. Sarà possibile seguire la super sfida di San Siro in diretta su DAZN (telecronaca di Stefano Borghi e al commento Marco Parolo) e con il live testuale di MilanNews.it; durante tutta la giornata, inoltre, la nostra redazione vi aggiornerà minuto per minuto sulle notizie in avvicinamento al fischio d'inizio.