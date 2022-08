Milan e Inter aprono la nuova Serie A, La Stampa: "Milano in campo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Parte la nuova Serie A. In una data insolita, il 13 agosto, inizia il campionato italiano. Ad aprire le danze saranno le milanesi che scenderanno in campo fra le 18.30 e le 20.45. I primi a calcare il prato verde di San Siro saranno i rossoneri contro l'Udinese mentre in serata al Via del Mare toccherà ai nerazzurri di Inzaghi contro il Lecce. Questo il titolo dell'edizione odierna de La Stampa: "Milano in campo".