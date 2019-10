Milan e Inter pubblicano un documento di Fattiblità sul progetto del nuovo stadio

A.C. Milan S.p.A. (AC Milan) e F.C. Internazionale Milano S.p.A. (FC Internazionale Milano), in un’ottica di massima trasparenza, hanno pubblicato su www.nuovostadiomilano.com la sintesi del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” del nuovo Stadio per Milano e del correlato distretto multifunzionale presentato all’Amministrazione Comunale di Milano.



Il documento, della lunghezza di 43 pagine, fornisce ancora più dettagli e informazioni in merito al nuovo stadio e ai piani per un grande progetto di riqualificazione urbana della circostante area di San Siro.



I Club hanno pubblicato anche la presentazione condivisa con i cittadini che hanno partecipato all'assemblea pubblica svoltasi, nei giorni scorsi, nella sede del Municipio 7.



La pubblicazione si inserisce nel percorso di confronto, avviato da AC Milan e FC Internazionale Milano, con la Città e con i tifosi.