Milan e Liverpool: le prossime due gare saranno decisive per Ancelotti

Due sfide decisive per Carlo Ancelotti. Tuttosport oggi in edicola spiega che resta alta la tensione in casa Napoli e che Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, vuole risposte dalla squadra e dall'allenatore. Dopo cinque partite senza successi, serve la svolta: oggi a Castelvolturno la ripresa degli allenamenti, giovedì il gruppo sarà al completo e ripartirà. Per svoltare, con due gare decisive anche per il futuro di Ancelotti, con De Laurentiis che tornerà in italia da Los Angeles lunedì prossimo.