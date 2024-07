Milan e Rapid festeggiano i 125 anni: la foto a bordocampo

Il Milan sta giocando la sua prima amichevole del pre-campionato contro il Rapid Vienna, in Austria. Questa è stata la prima gara dell'offseason che è stata annunciata dal club rossonero lo scorso maggio ed è stata concordata con un motivo ben preciso. Sia il Milan che il club austriaco, infatti, nel corso del 2024 festeggiano il loro 125° anniversario. Un traguardo importante per le due squadre che hanno deciso di celebrarlo nel pre-partita con una foto insieme: le due maglie con il numero 125 mantenute dai dirigenti. Per il Milan Ibrahimovic e Moncada.

Questa la spiegazione nel comunicato del Milan: "L’amichevole avrà un significato speciale per i due club coinvolti in quanto entrambi celebrano il loro 125º anniversario nel 2024. Questa partita non sarà la prima tra AC Milan e SK Rapid, con le squadre che si sono già affrontate sette volte in competizioni ufficiali. Il loro incontro più recente è stato negli Ottavi di Finale della Coppa delle Coppe 1973/74, dove l'AC Milan ha trionfato con una vittoria per 2-0 in Austria, con una doppietta di Bigon".