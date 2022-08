Milan e Udinese alla prima giornata: l'ultima volta nel 2019. Di quell'11 titolare c'è solo Calabria

MilanNews.it

Sabato il Milan farà il suo esordio in campionato contro l'Udinese. L'ultima volta che i rossoneri hanno affrontato in Serie A i friulani alla prima giornata risale al 25 agosto 2019 e la sfida terminò 1-0 per la squadra bianconera. Il Diavolo, allenato da Marco Giampaolo, scese in campo dal primo minuto con questa formazione: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Borini, Calhanoglu, Paquetà, Suso, Castillejo, Piatek. Tre anni dopo, l'unico giocatore di quell'11 che sarà ancora titolare è Davide Calabria.