Milan, ecco il possibile numero di maglia di Ibrahimovic

Secondo La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha già scelto il numero di maglia, segreto che lo svedese condivide con Boban (tra i due c’è un ottimo rapporto). È un altro sistema per alimentare l’attesa: l’11 e la 9 sono già sulla schiena di Borini e Piatek e una loro cessione non libererà i numeri, che se già utilizzati in campionato non possono traslocare sulle spalle d’altri. La numero 1 è una suggestione, mentre la 21 una delle possibilità prese in considerazione ma non la prima scelta.