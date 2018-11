Milan, Elliott si tiene stretto il club: smentiti i rumors sulle quote

La proprietà americana del Milan è stata chiara sin dal primo giorno. Il fondo di Paul Singer ha intenzione di riportare ai massimi vertici il club rossonero e fino a quel momento non ci saranno tentennamenti. Nella giornata di ieri sono stati smentiti dal fondo statunitense delle indiscrezioni sulla cessione di quote di minoranza: “Elliott non ha dato alcun mandato a Unicredit o ad altra banca di vendere una quota di minoranza di Ac Milan". E' quanto dichiara all'ANSA un portavoce del fondo statunitense, sottolineando che "recenti affermazioni contrarie sono false". L’idea della famiglia Singer è di investire nelle infrastrutture, come recentemente comunicato con il protocollo d’intesa firmato insieme all’Inter con la finalità di trovare un’area comune per lo stadio (che sia San Siro oppure un altro ex novo), e l’idea di rinforzare la squadra con le prossime sessioni di mercato, sempre rispettando le regole del fair play finanziario e dell’Uefa. E’ solo grazie alla nuova proprietà che il Milan ha evitato la brutta figura dell’esclusione dall’Europa League, e il giorno 20 novembre ci sarà a Nyon un importante incontro con la camera giudicante dell’Uefa per discutere sulle sanzioni che il club dovrà affrontare in futuro. Inoltre l’arrivo di Ivan Gazidis sarà fondamentale per aumentare i ricavi dagli sponsor ed estendere il marchio Milan in tutto il mondo per tornare ad aumentare gli introiti commerciali, fermi ormai da troppi anni. Elliott al momento è una vera e propria garanzia di crescita per il Milan e nei prossimi mesi ci saranno altri passi in avanti per cercare di riportare la società ad essere nuovamente competitiva su tutti i fronti.