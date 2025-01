Milan, emergenza terzini: Tomori il ripiego a destra

Per l'ultima partita della league phase di Champions League contro la Dinamo Zagabria, Sergio Conceiçao dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza. Oltre ai lungo degenti Florenzi e Loftus-Cheek, l'allenatore portoghese non avrà a disposizione neanche Malick Thiaw, Davide Calabria, squalificato, e Kyle Walker, rientrato in Inghilterra per ottenere il permesso di lavoro.

Questo rende Filippo Terracciano l'unico terzino destro disponibile, ma il lusitano potrebbe optare per una soluzione nuova, almeno per questa stagione. Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il ripiego del Milan sulla fascia potrebbe essere FIkayo Tomori, mai utilizzato in quel ruolo da quando è in rossonero, ma che comunque in carriera lo ha già ricoperto per ben 32 volte tra Derby County e Chelsea.