Milan, Emerson Royal sceglie il numero che fu di Kakà

Il Milan è pronto ad accogliere il nuovo rinforzo in difesa. Paulo Fonseca è ad un passo dall'avere il nuovo terzino sinistro con Emerson Royal che sarà presto a disposizione per la prossima stagione. L'esterno arriva dal Tottenham a titolo definitivo per una cifra di circa 15 milioni di euro più bonus. Si è conclusa quindi una trattativa che era aperta fin dall'inizio dell'estate ma che alla fine è riuscita ad andare in porto con il lavoro della società di via Aldo Rossi non facendosi scoraggiare dagli Spurs.

Domani l'arrivo a Milano

Un rinforzo importante anche in prospettiva visto che il giocatore si legherà al nuovo club con un contratto quinquennale. Si ipotizzava un arrivo in città già nella giornata di oggi, ma come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo approdo nel capoluogo lombardo dovrebbe essere nella giornata di domani mentre le visite mediche sono previste nella giornata di lunedì.

Scelto il numero

E il numero scelto sarà certamente molto importante per la società rossonera. Il difensore ha infatti espresso il desiderio di vestire la maglia numero 22, che il giocatore ha indossato ai tempi del Betis Siviglia. Il suo numero, il 2, al Milan è già occupato da Davide Calabria, così la scelta di optare per la maglia che fu ai tempi di un giocatore come Kakà.