Milan, entusiasmo altissimo: San Siro sold out col Sassuolo

La vittoria in Champions contro l’Atletico Madrid ha restituito entusiasmo e autostima dopo la sconfitta con la Fiorentina. Lo scrive il Corriere della Sera, che si sofferma sul momento della squadra di Pioli, impegnata domani pomeriggio in campionato contro il Sassuolo. L’obiettivo, ovviamente, è riprendere la corsa Scudetto interrotta lo scorso weekend a Firenze. L’entusiasmo dei tifosi rossoneri è altissimo: San Siro sarà sold out.