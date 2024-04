Milan, Europa League indigesta: terza eliminazione ai quarti su cinque, la prima per opera di un'italiana in Europa

Giornata amara per il Milan: i rossoneri sono stati eliminati ieri sera dalla Roma ai quarti di Europa League, giocando una partita ancora peggiore dell'andata e perdendo sia il confronto a San Siro che quello di ieri sera al ritorno all'Olimpico. Sconfitta totale, con squadra spenta, delusa e confusa in campo cercando di seguire quello che un altrettanto deluso Stefano Pioli ha preparato, sbagliando, per l'occasione.



Il Milan è stato eliminato in tre delle cinque occasioni in cui ha disputato i quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League; inoltre i rossoneri sono stati eliminati da una formazione italiana nei quarti di una competizione europea per la prima volta nella sua storia.

Il Milan inoltre ha perso sia all’andata che al ritorno in un doppio confronto ad eliminazione diretta di Europa League per la prima volta dagli ottavi di finale del 2017/18 contro l’Arsenal (0-2 e 1-3 in quel caso).