Milan Femminile, Adami a MTV: "Sono qui per vincere"

Greta Adami è una nuova giocatrice del Milan. La centrocampista toscana, arrivata dalla Fiorentina, ha rilasciato la sua prima intervista a Milan TV: “Sono molto emozionata, contenta e vogliosa di ripartire. Avevo bisogno di nuove motivazioni e ripartire da un ambiente nuovo e credo che il Milan sia il posto giusto. Il club ha una storia molto importante e so che questa sarà una grande ma impegnativa stagione. Gli altri club si sono rinforzati, avremo un campionato avvincente e divertente. Il cambiamento nel campionato femminile è stato molto importante in tutto. Si è alzato il livello e adesso è molto appetibile anche per tante straniere. Prima il calcio era semplicemente una passione, ma adesso sta diventando un lavoro dato che ti mette a disposizione tutto. Chiaramente sono qui anche per vincere, quindi mi auguro di poter ottenere qualcosa col Milan. Alle parole preferisco i fatti, cercherò di comprendere le mie compagne e capire di cosa ognuna di loro avrà bisogno. A Firenze ho passato dieci anni veramente belli, dove ho vinto tutto partendo dal basso. Sono anni che ricorderò sempre. Voglio rivolgere un saluto ai tifosi, non vedo l’ora di incontrarvi. Forza Milan”.