Milan Femminile, brutto ko a Roma contro la Lazio: la classifica aggiornata

L'Inter vince in maniera netta la sfida con il Sassuolo e si porta momentaneamente al secondo posto in attesa di Fiorentina-Juventus, 3-0 il punteggio finale in favore delle nerazzurre. Nell'altra sfida delle 12.30 il Como ha vinto 2-1 in casa della Sampdoria. Male le rossonere, sconfitte a Roma dalla Lazio per 2-0.

Serie A Femminile, giornata 13

Già giocate

Lazio-Milan 2-0

2' e 52 Piemonte

Napoli Femminile-Roma 1-2

17' Morett (N), 87' Giugliano (R), 90+2' Minami (R)

Sampdoria-Como Women 1-2

1' e 90+3' Nischler (C), 60' Baldi (S),

Inter-Sassuolo 3-0

26' Ivana, 53' Tomaselli, 66' Polli

Domenica 15 dicembre

Ore 15:30

Fiorentina-Juventus

Classifica

Juventus 32*

Inter 28

Roma 28

Fiorentina 26*

Como Women 19

Milan 15

Lazio 10

Sassuolo 9

Napoli Femminile 6

Sampdoria 4