Milan femminile, Codina saluta: "Qui mi sono sentita a casa e sono cresciuta"

"Lascio un club, il Milan, dove mi sono sentita a casa, e dove sono cresciuta come calciatrice e come persona. È stato un anno di crescita costante e non posso che ringraziare tutti quelli che ne hanno fatto parte. Sono orgogliosa di aver potuto difendere questa maglia, ricca di storia, con una grande eredità e un presente calcistico. Lo porterò sempre dentro e mi servirà per tutto ciò che verrà da qui in poi. Ora è il momento di fare le valigie e tornare a casa. Grazie compagne per questa stagione, grazie Milan, grazie tifosi, grazie Italia". Questo il saluto sui propri canali social del difensore Laia Codina, classe 2000, arrivata la scorsa estate dal Barcellona in prestito. Il Milan quindi non riscatterà il cartellino della giovane che farà dunque ritorno in blaugrana.