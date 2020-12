Milan Femminile, gli impegni delle rossoneri a dicembre

Per le rossonere, pronte a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali ormai terminata, in attesa dei Quarti di Coppa Italia nel nuovo anno, arriverà un crocevia molto difficile ma importante in Serie A: dalla Fiorentina a Firenze al Sassuolo al Vismara, ovvero un avversario diretto per i vertici della classifica e la rivelazione di questa prima parte di campionato. I dettagli:

Fiorentina-Milan: sabato 5 dicembre, ore 12.30, stadio Gino Bozzi - 9° giornata

Milan-Sassuolo: domenica 13 dicembre, ore 12.30, Centro Sportivo Vismara - 10° giornata