Milan Femminile, Korenciova: "Che emozione con il Sassuolo, bello festeggiare la Champions con le compagne"

Mària Korenciova ha parlato a Milan Tv successivamente al rinnovo del suo contratto. Il portiere rossonero ha anche ricordato il momento più emozionante di questi anni vissuti al Milan: "Ci sono tante situazioni di gioco che ricorderò ma il ricordo più emozionante risale alla scorsa stagione quando a fine campionato non ho potuto giocare contro il Sassuolo. Ero sugli spalti e non avevo la possibilità di entrare in campo e li ho capito quando fosse importante essere in campo con le ragazze per festeggiare il secondo posto e la qualificazione in Champions League. Dopo aver festeggiato alcuni minuti mi hanno raggiunta sugli spalti ed è stato molto emozionante".