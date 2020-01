Milan Femminile, la maledizione della numero 9 colpisce anche Giacinti

Il Milan femminile ha mostrato qualche problema in fase offensiva pure oggi contro l'Orobica, peggior squadra del campionato in difesa. Valentina Giacinti sembra essere stata colpita dalla maledizione della maglia col numero 9. Dopo l'addio di Filippo Inzaghi, il miglior bomber della storia rossonera, sono stati tanti i casi di flop: da Torres a Piatek, passando per Higuain e Andre Silva. L'attaccante bergamasca è passata da una media di un gol a partita a 5 gol in 13 gare.