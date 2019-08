Milan Femminile - Lady Andrade, un grande rinforzo su una base solida

Tutta l'Italia del pallone ha scoperto questa estate il calcio femminile e il fascino dei suoi Mondiali. Ma lei, Lady Andrade, segnava ai Mondiali già quattro anni fa con la maglia della sua Colombia contro la Francia. Oggi la colombiana, che lavora il pallone con la suola con una tecnica incredibile, è ufficialmente rossonera. L'ex punta di diamante dell'Atletico Nacional femminile è approdata in un Milan nuovo rispetto alla scorsa stagione. Nuovo l'allenatore, Maurizio Ganz. E nuovo il capitano, Valentina Giacinti. Un momento di sviluppo e di rinnovamento. Ma su una base solida, come conferma la recente vittoria per 2-0 sul Cittadella in amichevole, nonostante fossero assenti 4 atlete impegnate con la Nazionale azzurra. Non solo Giacinti, ma anche Laura Fusetti, Linda Tucceri e Valentina Bergamaschi. In questo Lady Patricia Andrade Rodriguez è attesa per un salto di qualità sul piano tecnico ma anche per continuare a cementare un gruppo importante con la sua esperienza e il suo carisma. La squadra femminile rossonera è ricca di altre atlete costantemente impegnate con le varie Nazionali. Oltre alle quattro azzurre, sono al top nelle loro rappresentative anche Maria Korenciova, Monica Mendes, Sandra Žigić, Dominika Čonč e Nora Heroum. Il Milan è atteso nella prossima stagione da tante avversarie forti. Non solo Juventus, Fiorentina e Roma ma anche la stessa Inter. Ganz e le atlete stanno lavorando con grande intensità, ma anche con tanta fiducia nelle possibilità dell'organico. Lo spessore del progetto sportivo femminile del Milan è confermato anche dal fatto che Lady Andrade voleva il Milan già nella scorsa stagione e che ha ha aspettato la nuova finestra della stagione 2019-20. Nella nuova annata, a tirare le fila del gruppo passato da Carolina Morace a Ganz, c'è capitan Giacinti. Si tratta di una atleta che dà tutto sul campo e che ha una concezione molto seria e professionale del gruppo. Il Milan vuole fare bene e le premesse ci sono tutte.