Milan Femminile, le convocate di Gazn per il Cittadella

Dalla trasferta di Pomigliano a quella di Cittadella. Ma cambia la competizione: dopo la nona giornata di campionato, le rossonere faranno il loro esordio in Coppa Italia. Queste le giocatrici convocate da Mister Ganz per Cittadella-Milan, seconda giornata del Gruppo A in programma sabato 20 novembre alle 14.30:

PORTIERI

Fedele, Giuliani, Korenčiová

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina, Fusetti, Nano, Rizza, Tucceri Cimini

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Mauri, Selimhodzic

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Jonušaitė, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas