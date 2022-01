Milan Femminile, le convocate per la Supercoppa: out Giacinti

Il nuovo anno delle rossonere inizia con uno degli appuntamenti più importanti della stagione. A Latina si gioca la Semifinale di Supercoppa Italiana: contro la Roma, in una riedizione dell'ultima Finale di Coppa Italia, l'occasione per accedere all'atto conclusivo di sabato pomeriggio. Queste le convocate di Mister Ganz per la partita in programma domani alle 14.30:

PORTIERI

Babb, Fedele, Giuliani.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina Panedas, Fusetti, Guagni, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Dal Brun, Grimshaw, Premoli, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Longo, Miotto, Piemonte, Thomas.